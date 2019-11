Porto Alegre Rota no Centro Histórico de Porto Alegre receberá flores e poesia na sinalização

Por Redação O Sul | 25 de novembro de 2019

Praça da Alfândega é um dos locais que terá a intervenção do projeto. Foto: Cristine Rochol/PMPA Praça da Alfândega é um dos locais que terá a intervenção do projeto. (Foto: Cristine Rochol/PMPA) Foto: Cristine Rochol/PMPA

As placas de sinalização no segmento da Rota de Pedestres, localizadas no Centro Histórico da Capital, receberão vasos com flores contendo, também, mensagens de poetas, escritores e cantores, entre outros artistas da cidade. Os potes serão fixados nos suportes das placas, sem prejuízos às informações turísticas expostas nos equipamentos, e disponibilizados para serem levados pela população. A colocação do primeiro vaso pelos alunos do IPA acontece às 12h30 desta terça-feira (26), na placa localizada nas proximidades do cruzamento da rua dos Andradas com a Caldas Jr.

A iniciativa é de alunos do Curso de Bacharelado em Turismo da Rede Metodista de Ensino – IPA, sob a orientação da professora Fernanda Costa da Silva, com apoio da Empresa Pública de Transportes e Circulação, da SMC (Secretaria Municipal da Cultura) e da Diretoria de Turismo da SMDE (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico).

O objetivo do projeto consiste em tornar alguns pontos do Centro Histórico mais agradáveis, com intervenções temporárias destacando elementos da cultura local. “O espaço público se tornará mais acolhedor, de uma forma simples, provendo a integração dos pedestres com as ruas e os pontos de turismo escolhidos”, afirma a professora Fernanda Costa da Silva. E reforça: “Os potes com flores, contendo mensagens poéticas, serão fixados com materiais que não gerem danos aos postes de sinalização turística”.

A iniciativa foi aprovada pela direção de área de Turismo da SMDE: “É louvável o interesse e a visão dos estudantes de Turismo na intenção de valorizar a oferta turística de Porto Alegre, especialmente um recurso do patrimônio cultural, como é a placa referente à Casa de Cultura Mário Quintana, que exalta nosso poeta”, afirma o diretor de Turismo e Eventos, Leandro Balardin.

O diretor-presidente da EPTC, Fabio Berwanger Juliano, disse que o projeto recebeu total apoio da empresa: “Nós, da área de trânsito, temos uma preocupação permanente em também procurar humanizar as relações na mobilidade. Esta iniciativa dos estudantes de turismo, além de não trazer qualquer tipo de prejuízo à sinalização, envolve a beleza das flores e da poesia. E, neste caso, sempre é bom lembrar o nosso poeta Mário Quintana. Ele um dia escreveu que as flores vão chegar num dia qualquer, apenas para informar de como somos especiais para alguém. É exatamente o que acontece com esta proposta dos alunos do IPA, a qual damos total apoio”.

Locais onde estarão disponibilizados os potes colocados na sinalização turística sobre a Rota dos Pedestres do Centro Histórico: Andradas x Caldas Jr., escadaria da Duque de Caxias, Praça da Alfândega, Praça da Matriz, Museu Júlio de Castilhos, Teatro São Pedro, Chalé da Praça XV, Mercado Público, Viaduto Otávio Rocha e Paço Municipal.

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário