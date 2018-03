Nesta quarta-feira, Luísa Stern e Natália Alves tomam posse na Câmara Municipal de Porto Alegre. As vereadoras suplentes do PT (Partido dos Trabalhadores) assumem o cargo em alusão ao Dia Internacional da Mulher, comemorado no dia 8 de março. Isso se deve à rotatividade dos mandatos, uma proposta do vereador Marcelo Sgarbossa aprovada pelo Diretório Municipal do PT.

Deixe seu comentário: