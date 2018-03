Roteiro “Blogueiros Viajantes” é lançado na Serra Gaúcha

O hotel boutique Varanda das Bromélias, em Gramado, recebe no dia 15 de março um evento de apresentação do projeto Blogueiros Viajantes. O roteiro criado pelas jornalistas Anelise Zanoni e Andressa Griffante pretende divulgar o turismo da região através de conteúdo crossmedia, mostrando personagens, lugares e sabores ainda pouco conhecidos fora do Estado. Na ocasião, estarão reunidos os principais empresários da Serra Gaúcha.

O Blogueiros Viajantes tem o propósito de facilitar a relação entre influenciadores digitais – criadores de conteúdo – e marcas, impulsionando a divulgação de produtos e serviços do ramo turístico para públicos específicos, qualificados e interessados em viagem, lazer e gastronomia. O destino escolhido para o primeiro roteiro foi a Serra Gaúcha por sua grande variedade de atrações, que duram o ano inteiro. Porém, novos roteiros e destinos deverão ser apresentados ainda este ano.

Participarão da trip as jornalistas idealizadoras do projeto e mais duas jornalistas convidadas, que também atuam como editoras em portais de viagem ou blogs pessoais voltados ao segmento de turismo e afins. As profissionais escaladas serão divulgadas a cada novo roteiro confirmado.

Todo o conteúdo produzido será direcionado para diferentes mídias, abraçando vídeos, galerias de fotos, live streaming, texto e eventualmente repercussão offline. O projeto também deseja fomentar os empreendimentos e a cultura local, incentivando que o público de outros Estados conheça os pontos altos do Rio Grande do Sul.

