Roth esconde o time do Inter para jogo contra o lanterna América-MG

O Inter mede forças com o América-MG às 20h desta segunda-feira (19), no Independência, em jogo da 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na sequência, o Colorado encara o Fortaleza pela Copa do Brasil e o Atlético-MG pelo Brasileirão. Os compromissos são todos fora de casa.

O comandante Celso Roth realizou um ensaio técnico e tático neste sábado (17) no CT do Parque Gigante. Foi um trabalho de uma hora de duração para os jogadores que iniciaram o duelo contra o Vitória. Não houve indicação de escalação. Neste domingo (18), Roth orienta atividade para os atletas na capital mineira.

Vários jogadores não viajaram com a delegação para Belo Horizonte. Leandro Almeida, Marquinhos, Jair e Ariel realizam tratamento fisioterápico e não foram relacionados. Geferson sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo e também cumpre suspensão diante do Coelho, e Vitinho sofreu uma contusão no pé direito. Já o lateral Artur volta de suspensão e está à disposição do técnico colorado. Ele é o provável substituto de Geferson. Ceará pode ser improvisado no setor.

Uma possível equipe teria: Danilo Fernandes; William, Paulão, Ernando e Artur (Ceará); Rodrigo Dourado, Fabinho e Eduardo Henrique; Seijas e Eduardo Sasha; Aylon.

“Temos que mudar a atitude. Precisamos buscar as vitórias e conquistá-las”, destacou Aylon na entrevista coletiva no CT do Parque Gigante ainda neste sábado.

A equipe vermelha ocupa a 18ª colocação, com 27 pontos. O oponente desta segunda é o lanterna (15 pontos).

Comentários