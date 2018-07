Rótulos prestigiados da Serra Gaúcha são o tema do L´Essenza del Vino de agosto

L´Essenza del Vino de agosto acontece dia 11 (sábado), véspera do Dia dos Pais. A viagem especial a bordo da tradicional Maria Fumaça – Trem do Vinho da Serra Gaúcha, conta com degustação orientada de vinhos e tem como tema “Vinhos de Personalidade”. Dois horários estão disponíveis, às 14h e 16h, ambos com limite de 40 passageiros no exclusivo vagão 219, que preserva as características originais de fabricação.

Durante a experiência o turista faz a degustação orientada – por enólogo ou sommelier – de rótulos especialmente selecionados. Na edição “Vinhos de Personalidade” a seleção prestigia vinhos com características marcantes e elaborados na Serra Gaúcha. Antes do trem partir cada passageiro do vagão 219 recebe um kit composto por taça personalizada e produtos que fazem a harmonização com as bebidas em degustação.

Os 23 quilômetros de ferrovia – entre as Estações de Bento Gonçalves, Garibaldi e Carlos Barbosa – são percorridos em, aproximadamente, 1h30. Para o passeio se tornar ainda mais inesquecível, além da orientação e dicas sobre vinhos, o vagão do L´Essenza del Vino conta com um músico, para uma trilha sonora interpretada ao vivo.

L’Essenza del vino “Vinhos de Personalidade” / Viagem com degustação e harmonização de vinhos a bordo da Maria Fumaça/ 11 de agosto – sábado/ entre 14h e 16h/ Valor: R$ 189,00 (individual)

Para informações e compra: (54) 3455.2788 | www.giordaniturismo.com.br | faleconosco@giordaniturismo.com.br . / Próximas edições: 15 de setembro | 13 de outubro | 10 de novembro – sábados

Deixe seu comentário: