Ladrões roubaram joias avaliadas em 2 milhões de euros do castelo Vaux-le-Vicomte, construção do século XVII ao sul de Paris, na madrugada desta quinta-feira (19). Os criminosos, seis homens encapuzados e desarmados, invadiram pouco antes do amanhecer os aposentos privados do conde Patrice de Vogüé e da condessa Cristina, de 90 e 78 anos respectivamente.

