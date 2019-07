Roubo de ouro: polícia prende dois suspeitos do ataque em aeroporto paulista

Dois suspeitos de integrarem o grupo que roubou uma carga de ouro no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, foram presos neste domingo (28). O caso ocorreu na última quinta-feira (25), quando criminosos invadiram o terminal de cargas e levaram 718,9 kg de ouro, avaliada em, aproximadamente, de R$ 110 milhões.

Os homens são funcionários do local. Um deles é o encarregado de despacho Peterson Patrício, de 33 anos; e o outro não teve a identidade divulgada. O segundo suspeito que teria convidado Patrício para participar do roubo. Porém, o encarregado de despacho disse aos policiais que estava refém da quadrilha.

Patrício teria afirmado que, no dia anterior ao assalto, foi sequestrado junto de sua família, porém teria sido aliciado ao grupo, após. A polícia já esperava que houvessem sido repassadas aos criminosos informações privilegiadas da rotina do local, em função da dinâmica da ação registrada por câmeras de segurança.

A GRU Airport encaminhou à equipe do O Sul uma nota sobre o caso:

“GRU Airport, concessionária responsável pelo Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, cumpre todas as normas internacionais e práticas de segurança pertinentes à segurança aeroportuária. A empresa ressalta que todas as informações referentes ao episódio ocorrido no último dia 25, no Terminal de Cargas do Aeroporto, estão sendo repassadas à Polícia Civil, que está liderando as investigações.”

