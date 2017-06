O chapéu usado na terça-feira (20) pela rainha Elizabeth II durante o discurso que abriu o calendário parlamentar do Reino Unido provocou furor na imprensa britânica e nas redes sociais em virtude de seu formato e suas cores, que, para muitos, lembrou a bandeira da União Europeia. Com um vestido azul royal e o adereço na mesma cor, cravejado por detalhes em amarelo, a monarca leu o plano de governo da premiê Theresa May.

