Por Redação O Sul | 23 de dezembro de 2019

Foto: Reprodução

Pelo terceiro ano consecutivo, a Royal Trudel doa parte da receita obtida nas vendas de Natal na Serra Gaúcha para instituições beneficentes escolhidas pelos próprios consumidores. Criada em 2016 por dois irmãos de 22 anos, no Rio Grande do Sul, a Royal Trudel oferece mais de 30 variações do Trudel, um doce romeno muito popular em cidades como Praga e Budapeste, e encontrado em diversas barraquinhas nas famosas cidades do Leste europeu, tradicionalmente assado em espetos de madeira e forno a carvão. Consiste em uma massa de pão doce especial assada no espeto com açúcar e canela, possui diversas opções de recheio e adicionais variados. A Royal Trudel vem expandindo suas unidades e já contabiliza 39 operações em seis estados brasileiros.

Ainda em 2016, os fundadores Luis Fernando e Patrícia Turmina decidiram que o faturamento do dia do Natal seria utilizado para se aproximarem da comunidade. Desde então, no dia 25 de dezembro todos os colaboradores são dispensados e amigos e familiares são convocados para assumir a loja. “Em uma placa em frente à loja, pedimos aos clientes paciência, em função de estarmos com mão-de-obra familiar e não necessariamente preparada. É um dia em que acabamos atendendo somente quem está disposto a dar boas risadas. E mesmo assim as filas são enormes”, comenta Patrícia.

A empresa também realizou outras ações, como o Royal Wedding, em que proporcionou o casamento dos sonhos na Serra Gaúcha a três casais, e de uma ação em que um dia inteiro de faturamento foi destinado à prefeitura de São Francisco de Paula, cidade que contava com 1,6 mil desabrigados em face de um temporal, em março de 2017.

Os sócios acreditam que este tipo de ação aproxima empresas da comunidade e, ao divulgá-la, incentiva outros empresários a adotarem comportamento similar. “Em troca de reconhecimento dos consumidores, a iniciativa privada pode ser protagonista de grandes projetos. Precisamos falar de trocas positivas, em que empresas e sociedade somam e se beneficiam em conjunto”, conta Luis Fernando.

Em 2018, a cada Trudel vendido, R$5 foram doados à APAE de Gramado (instituição mais votada pelos consumidores), que arrecadou um total de R$4.576,00. A expectativa deste ano é arrecadar ainda mais. A votação das instituições sugeridas pelos seguidores está ocorrendo pelo Intagram da marca (@royaltrudel).

