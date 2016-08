RS alinha projeto do Instituto da Carne

O secretário da Agricultura, Ernani Polo, deu sinal verde para a criação do Instituto Gaúcho da Carne na noite de (26/8), na Expointer. Durante churrasco de Carne Angus Certificada realizado em homenagem ao ministro da Agricultura, Blairo Maggi, Polo anunciou que, assim que a exposição terminar, chamará as entidades do setor para iniciar os debates de criação do projeto.

A iniciativa ressurgiu no final de junho durante congresso realizado pela Associação Brasileira de Angus e é capitaneada desde então pelo presidente José Roberto Pires Weber. Entusiasta do projeto, o governador José Ivo Sartori sugeriu que o primeiro encontro fosse realizado ainda durante a feira. “Acredito que em três ou quatro meses é possível já uma boa estrutura e começarmos a trabalhar buscando produzir carne com uma qualidade ainda maior”, afirmou.

Weber lembrou que o projeto embrionário surgiu há alguns anos mas foi engavetado, frisando que há dificuldades que são próprias do Estado. Nesse tempo, o governo do Mato Grosso se antecipou, criou seu instituto e planeja se tornar referência em exportação de carne de qualidade. “Eles seguiram a nossa ideia. Temos produto de qualidade e, com o apoio da cadeia produtiva, queremos ampliar a nossa produção”, salientou Weber.

O instituto deverá funcionar como uma agência de promoção da carne e, especialmente, das exportações. O formato da instituição ainda não está definido, afirmou Polo, mas entre os produtores há ideia de se seguir o modelo adotado pelo Instituto Nacional de Carnes do Uruguai (Inac). “A ideia é que o movimento seja articulado pelas entidades representantes da carne. Precisamos valorizar a carne gaúcha”, afirmou Polo.

A degustação de Carne Angus foi realizada nas novas instalações da La Victoria, estabelecimento varejistas de montarias e artigos em couro. Na oportunidade, foi entregue ainda uma homenagem ao ministro Blairo Maggi, pelo recente acordo comercial fechado com os Estados Unidos para viabilizar a exportação de carne in natura. Ao receber a placa do secretário da Agricultura, Maggi afirmou que a boa notícia é resultado de um trabalho iniciado há 17 anos. “É preciso reconhecer o trabalho anterior a minha gestão”, disse ele, reforçando estar aberto a ouvir as reivindicações do setor.

Presente ao encontro, o presidente da Febrac, Eduardo Finco, pontuou que a Expointer é sempre marcada pelo lançamento de boas ideias. “Esse é um desses momentos. A carne gaúcha já tem reconhecimento e qualificação. Tenho certeza que dará certo”.

