RS anuncia investimento de R$ 4,5 milhões em cultura

O governo do Estado, por meio da Sedactel (Secretaria de Estado da Cultura, Turismo, Esporte e Lazer) anunciou nas redes sociais a lista final dos 82 projetos culturais contemplados pelo edital #juntospelacultura_2 do FAC (Fundo de Apoio à Cultura). Serão investidos, ao todo, 4,5 milhões de reais, neste que é o maior edital em valores e número de inscritos da história do FAC.

