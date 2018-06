RS apresenta plano de transportes

O Plano Estadual de Logística de Transportes, elaborado pelo governo do Estado, foi um dos temas do 6º Fórum Internacional de Infraestrutura e Logística, realizado na quinta (7). Convidado como um dos palestrantes, o secretário dos Transportes, Humberto Canuso, detalhou as etapas cumpridas para a conclusão dos estudos e elencou os investimentos necessários para impulsionar o setor.

Deixe seu comentário: