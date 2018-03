Para celebrar o Dia Mundial do Consumidor, o Executivo gaúcho realiza às 10h desta quinta-feira uma solenidade no Galpão Crioulo do Palácio Piratini, com as presenças do governador José Ivo Sartori e de representantes da direção do Procon-RS. Durante o evento, será distribuído um material informativo que inclui alertas sobre golpes financeiros praticados contra idosos.

