Amparado em liminares concedidas pelo STF (Supremo Tribunal Federal), o governo do Rio Grande do Sul (assim como o de Minas Gerais) pode deixar para a próxima gestão uma dívida que já chega a R$ 6,65 bilhões junto à União, caso as decisões da Corte se mantenham até o fim do ano. Os dados são do Tesouro Nacional.

