De acordo com uma pesquisa divulgada pela Furg (Universidade Federal de Rio Grande), a safra de camarão pode chegar neste ano a 2 mil toneladas na Laguna dos Patos, na Região Sul do Estado. A oferta é motivada pela falta de chuvas na região. O município de Rio Grande abriga o maior número de pescadores no Rio Grande do Sul, com mais de duas mil famílias.

Deixe seu comentário: