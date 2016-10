RS é certificado na Alemanha como parceiro Premium do Medical Valley

O Rio Grande do Sul foi certificado como parceiro Premium do Medical Valley, título que somente a China e os Estados Unidos possuem no mundo. A intenção é colocar em prática parcerias e acordos com o polo de tecnologia em saúde, localizado na cidade de Erlangen, na região de Nuremberg, na Alemanha. A certificação foi entregue ao governador José Ivo Sartori pelo diretor executivo do Medical Valley, Tobias Zobel, na presença do presidente da CAPES, Abílio Neves.

