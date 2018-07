Em visita ao Rio Grande do Sul na quarta-feira (18), o ministro da Educação, Rossieli Soares, anunciou que o Estado está fora da lista de inadimplência do Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias, um cadastro mantido pelo MEC (Ministério da Educação) que norteia as transferências de verbas a Estados e municípios.

Deixe seu comentário: