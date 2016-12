RS ganha primeira Associação para Síndicos e Subsíndicos

No dia 16 de dezembro é comemorado, em Porto Alegre (Lei Municipal 8073/97), o Dia do Síndico. Atividade de suma importância e que envolve diversas tarefas, semelhantes à gestão de uma empresa. Esta atividade cheia de deveres e responsabilidades, muitas vezes não é compreendida e desempenhada da melhor maneira. Para celebrar a data, no dia 16 de dezembro aconteceu o lançamento da AssosíndicosRS – primeira Associação (sem fins lucrativos) do Rio Grande do Sul voltada para síndicos e subsíndicos, que tem como objetivo contribuir com a profissionalização da atividade e com a representatividade no setor. A Associação quer se tornar referência para síndicos e subsíndicos de condomínios comerciais e residenciais do estado do Rio Grande do Sul.

Segundo a síndica profissional e presidente da AssosíndicosRS, Mauren Gonçalves, a criação da entidade tem como principal missão a qualificação de seus associados. “Vamos promover a capacitação de síndicos e subsíndicos através de cursos profissionalizantes, workshops e palestras, contribuindo assim, com o melhor desempenho de suas atividades em gestão condominial. Além disso, queremos estreitar relações e dar apoio a todos que exercitam esse papel”, explica.

Entre os benefícios oferecidos para associados estão: curso gratuito de Gestão de Condomínios, participações em eventos, treinamentos, workshops e webnários (gratuitos ou com descontos especiais), acesso à artigos sobre temas contemporâneos e relevantes da gestão condominial, certificado de associado, além de outras novidades que estão por vir.

A entidade conta com o apoio de empresas representadas pelos sócios fundadores: Guarida Imóveis, VRM Sindícos Profissionais, ES – Escola de Síndicos, Click Síndico, NZ – Nobrega & Zanella Advogados e CVPC – Candiota, Vargas, Piscitelli & Costa Advogados Associados. Mais informações sobre a associação pelo site www.assosindicosrs.com.br.

