No ano passado, o Rio Grande do Sul foi o Estado que mais concedeu medidas protetivas no âmbito da Lei da Maria da Penha, com 38,6 mil decisões pelo Tribunal de Justiça. Conforme o Conselho Nacional de Justiça, o Estado é o segundo em registros de violência doméstica contra a mulher, perdendo apenas para São Paulo.

