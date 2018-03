Apesar da estiagem, a atual safra não será tão prejudicada no RS. Segundo a Emater/RS-Ascar, mesmo que o cenário perdure, parece certo que o total a ser colhido das culturas de verão se situará entre as três melhores safras da história, com uma produção de 30,2 milhões de toneladas, o que deve causar um impacto superior a R$ 27 bilhões na economia gaúcha.

