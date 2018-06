O governo gaúcho conclui nessa quarta-feira o pagamento integral dos salários de maio para todos os servidores do Executivo estadual. A partir da arrecadação do ICMS, a Secretaria da Fazenda conseguiu reunir os quase R$ 300 milhões necessários para quitar a folha dos funcionários com rendimento líquido acima de R$ 8 mil.

