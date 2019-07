RS receberá R$ 1,6 milhão em bens de segurança doados pela Força Nacional

A Força Nacional de Segurança Pública repassará, em solenidade, equipamentos a todos os estados do país. Na cerimônia, que acontece nesta quarta-feira (3), às 15h, em Brasília, estarão presentes o presidente da República, Jair Bolsonaro, e o ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sergio Moro. O estado do Rio Grande do Sul receberá mais de R$ 1,6 milhão (R$ 1.663.163,14) em bens.

Quem representará o RS será o vice-governador, Ranolfo Vieira Júnior, que estará, pela manhã, em Brasília para participar de audiência com Moro, no Palácio da Justiça. Nesse encontro, também estarão presentes o secretário nacional de Segurança Pública, General Guilherme Theophilo, e os demais integrantes do Colégio Nacional de Secretários de Segurança Pública (Consesp).

Bens entregues

A entrega de bens pela Força Nacional ao governo gaúcho inclui três pick-ups (R$ 82.285 cada), um micrô-ônibus (R$ 162.468), 40 armas entre espingardas calibre 12, pistolas e fuzis (R$ 174.774,40 no total), e munições de diversos calibres.

O estado também receberá equipamentos de proteção individual como escudos, bastões, capacetes, coturnos, coldres, luvas táticas, cintos, mochilas, binóculos e GPS. Somente em coletes balísticos, serão recebidas 72 unidades de nível III (capaz de suportar tiros de revólver .357 e submetralhadora 9mm), num total de R$ 324.264.

