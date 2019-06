RS registra 401 casos de contaminação por agrotóxico em 2019

A Secretaria Estadual da Saúde divulgou, nesta quarta-feira (05), dados de contaminação por agrotóxico no Rio Grande do Sul. Neste ano, foram 401 notificações, uma média de 3,57 a cada 100 mil habitantes. Já em 2018 ocorreram 830 casos e, em 2017, 719 pessoas se contaminaram.

Há oito anos, é obrigatória a notificação por intoxicação no RS. O registro deve ser feito em uma Unidade Básica de Saúde, onde pode ser preenchida uma ficha sobre o tipo de intoxicação ocorrida. O documento é encaminhado para a Coordenadoria de Saúde da região que deve apurar do relato.

Dia Mundial do Meio Ambiente

No Dia Mundial do Meio Ambiente — celebrado neste 5 de junho —, diversas iniciativas acontecem para conscientizar sobre o descarte correto das embalagens, diminuindo os danos ao ecossistema e à população. Dentre eles, acontece, na cidade de Santo Ângelo, o mutirão “Dia do Campo Limpo”. O objetivo é incentivar os produtores rurais a se desfazerem das embalagens de forma correta.

A contaminação por agrotóxicos pode se dar por: contato dérmico, inalação, ingestão de alimentos e água, via placentária ou através do leite materno.

Os principais sintomas de intoxicação crônica por esses produtos são: depressão; autismo; doença de Parkinson; desregulação endócrina; mal formação fetal; e alguns tipos de câncer. Já na versão aguda o paciente costuma apresentar vômitos, diarreia, queda de pressão, desmaios e pode vir a óbito.

