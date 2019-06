RS tem a segunda maior redução de internações por acidentes de trânsito no país

Entre os anos de 2009 e 2018, o Rio Grande do Sul teve uma queda de 22% nas internações por acidentes de transportes. Os números fizeram com que o RS registrasse a segunda maior redução entre os cinco estados da federação que tiveram uma melhora desse problema de saúde pública.

Os dados são de um levantamento nacional do Conselho Federal de Medicina (CFM), com base em estatísticas do Sistema Único de Saúde (SUS). A redução é resultado da campanha Década de Ação pela Segurança no Trânsito. O estado passou de 3.967 internações em 2009, para 3.101 em 2018.

Além do Rio Grande do Sul, registraram queda no número de internações: Maranhão (redução de 40%), Paraíba (20%), Distrito Federal (16%) e Rio de Janeiro (2%). No país, o crescimento foi de 33%, totalizando 1,6 milhão de feridos nos últimos dez anos, ao custo direto de quase R$ 3 bilhões para o sistema de saúde público. O estudo não contabiliza os custos com planos de saúde privado.

Deixe seu comentário: