Se nos últimos 12 meses o Rio Grande do Sul abriu 11,7 mil vagas de trabalho com carteira assinada, em abril houve um saldo negativo de 1,2 mil empregos formais no Estado, o que corresponde a um recuo de 0,1%. Esse e outros dados dados foram divulgados pela Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas).

