RS tem treinamento inédito em sanidade animal

O Rio Grande do Sul sedia, ao longo desta semana, um treinamento inédito para médicos veterinários do Serviço Veterinário Oficial. O Simulado de Emergência é uma exigência da Organização Internacional de Saúde Animal e, pela primeira vez, vai abordar doenças exóticas em suínos. Os trabalhos acontecem no hotel Embaixador, em Porto Alegre.

Estão sendo trabalhadas no simulado a Síndrome Respiratória Reprodutiva Suína (PRRS), a Gastroenterite Transmissível (TGE) e a Diarreia Suína Epidêmica (PED) que são doenças ainda não registradas no país. Portanto, os profissionais que estão sendo capacitados terão mais condições de atuar utilizando a epidemiologia como ferramenta de trabalho. Conforme a responsável pelo curso, professora Masaio Mizuno, que já ministrou mais de 20 treinamentos deste tipo, as doenças escolhidas têm sintomas interligados e podem confundir os profissionais. Portanto, “é preciso trabalhar com inteligência, rastreando vínculos entre propriedades e trânsito de pessoas ou equipamentos é fundamental”.

Segundo ela, o treinamento não serve apenas para controle e erradicação de eventuais focos das doenças. “Eles aprendem também a trabalhar com prevenção. Tivemos focos de PRRS acontecendo aqui ao lado, no Uruguai, em 2017. Evitar a entrada destas doenças é um dos objetivos”.

Participam da capacitação 42 médicos veterinários que, ao longo da semana, vão trabalhar em cima de um caso fictício, encontrando conexões e definindo estratégias de controle e erradicação dos focos. O treinamento foi organizado pelo Programa de Sanidade Suídea do Rio Grande do Sul e custeado pelo Fundesa. A coordenadora do programa, Juliane Webster Galvani explica que o trabalho com doenças exóticas foi um pedido do RS ao Ministério da Agricultura. “Pedimos para fazer sobre estas enfermidades pois, como nunca ocorreram no país, é preciso estar preparado para atuar prontamente e reduzir os riscos”, afirma

Sintomas das doenças:

PRRS – provoca abortamento e pneumonia/ TGE – provoca pneumonia e diarreia/ PED – provoca somente diarreia

