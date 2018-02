Após a passagem da frente fria que causou pancadas de chuva em pontos isolados do Estado, a semana começou com temperaturas mais baixas, devido à aproximação de uma massa de ar polar sobre toda Região Sul do Brasil. Conforme o Instituto Climatempo, porém, nessa quarta-feira as temperaturas voltaram a subir, com previsão de chuvas no fim da semana.

Deixe seu comentário: