A Assembleia Legislativa aprovou nessa terça-feira o projeto de lei 154/2017, de autoria do deputado Sergio Peres (Republicanos), instituindo a “Semana Estadual da Cultura Nordestina”, a ser incluída no calendário oficial de eventos do Rio Grande do Sul. Vivem hoje em solo gaúcho aproximadamente 100 mil imigrantes nordestinos ou descendentes diretos, a maioria em Porto Alegre.