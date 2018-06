Rua da Cultura: um novo espaço para a comunidade na Pucrs

Aberto à comunidade, a Capital gaúcha vai receber um novo espaço diferenciado para abrigar apresentações musicais e teatrais, projeções de filmes, aulas abertas, foodtrucks, exposições de arte e feiras de livros, entre outras atividades. No dia 4 de junho, acontece a inauguração da Rua da Cultura, localizada entre o Prédio 5 e a Biblioteca Central Irmão José Otão no campus da Pucrs (Av. Ipiranga, 6681).

Com programação das 9h até às 21h, a cerimônia oficial ocorre a partir das 18h, com a apresentação do espetáculo Sbornia Kontr’Atracka!, com Hique Gomez e Simone Rasslan. Até então, esta é a principal obra a ser entregue dentro movimento PUCRS 360º. “Precisamos desenvolver novas formas de viver o campus, novas formas de aprender. E o que é a cultura senão essa união de conhecimento, arte e capacidade de criar. A criação se manifesta quando cada um traz à tona o que tem dentro de si, expressando sentimentos, ideias e usando a imaginação de forma viva”, enfatiza o reitor da universidade, Ir. Evilázio Teixeira.

Integrada à natureza, a Rua da Cultura oferta ao público a possibilidade de colher frutas e vegetais em árvores frutíferas, como bergamoteira e pomar, e uma horta com chás e temperos. Outras comodidades oferecidas são: chimarródromo, redes para repouso e bicicletário.

Para o segundo semestre deste ano, estão programadas diversas atividades abertas ao público. “A Rua da Cultura será uma oportunidade de trânsito de todas áreas de conhecimento. A partir de uma programação cultural plural e interartística, a universidade busca transformar-se em um polo cultural no ano em que comemora seus 70 anos”, destaca o diretor do Instituto de Cultura da Pucrs, Ricardo Barberena.

Arquitetura

Com 84 metros de extensão, a Rua da Cultura possui um palco para apresentações, com uma arquibancada com capacidade para 250 pessoas, além de um deque de madeira com vista panorâmica. As inspirações para a obra são de universidades estrangeiras, principalmente das Universidades Livre de Berlim, de Harvard, de Barcelona, de Laval (Québec) e Massachusetts Institute of Technology (Boston). O piso de madeira do deque foi inspirado no piso da Barceloneta, praia de Barcelona, na Espanha. O material do piso é resistente e não esquenta em dias mais quentes.

Centro de convivência

Para o final de 2018, o Prédio 15, que está em obras, vai abrigar um centro de convivência, com salas de aula modernas e moduláveis, espaço coworking, área de lazer, praça de alimentação e serviços.

Programação de abertura

Das 9h às 21h30 – Feira de Expositores (discos, livros e artesanatos), Food Trucks e DJ.

Das 11h30 às 12h30 – O Homem Banda fará uma apresentação com percurso do pórtico principal à Rua da Cultura.

A partir das 18h – Cerimônia de Inauguração no Palco da Rua. Na sequência, a apresentação do espetáculo a Sbornia Kontr’Atracka!, com Hique Gomez e Simone Rasslan.

