Até o dia 31 de março, a diversão promete tomar conta do Rua da Praia Shopping. Em alusão a Páscoa, serão promovidas diversas atividades recreativas voltadas para o público infantil. A iniciativa ocorre das 11h às 19h, no Pavimento Grande Hotel do shopping, com entrada gratuita. O circuito de brincadeiras inclui piscina de bolinhas, cama elástica e amarelinha, além de desenhos para colorir. O Rua da Praia Shopping fica localizado na Rua dos Andradas, 1001.

