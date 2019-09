A delegação do Internacional chegou ao estádio Beira-Rio por volta das 20h desta quarta-feira (18). A torcida Colorada fez uma grande festa para receber o time, com iluminadores e bandeiras. As famosas Ruas de Fogo novamente arrepiaram quem esteve por lá! Confira as imagens e vídeos do momento.

