Ruas de Porto Alegre recebem a 34ª Maratona Internacional

Estão confirmados atletas da Argentina, Bélgica, Espanha, Estados Unidos, Itália, Paraguai, Portugal, Venezuela, Uruguai e Quênia para a 34ª Maratona de Porto Alegre, que acontecerá neste domingo (11). Foram inscritos 9,8 mil corredores, um recorde no número de participantes.

Somente na prova de elite, com largada às 7h na avenida Diário de Notícias, em frente ao Barra Shopping Sul, estão confirmados 4 mil competidores, com representantes de diversos países além do Brasil. O evento também terá espaço para a solidariedade: haverá posto de coleta para a Campanha do Agasalho.

Além da maratona, às 7h, estão marcadas provas para Cadeirantes/Especiais, com largada às 6h45min; Maratona Elite Feminina, 6h55min; Rústicas de 3km, 5km e 10km, às 7h30min. A organização é do Corpa (Clube de Corredores de Porto Alegre), Brigada Militar e Unimed e apoio da Prefeitura de Porto Alegre, por intermédio da EPTC (Empesa Pública de Transporte e Circulação).

Feira

Pela primeira vez será realizada na Capital a Feira da Maratona, com várias lojas de artigos esportivos. “Podemos dizer que estaremos com uma Feira com a qualidade semelhante às melhores realizadas nas grandes maratonas do mundo”, comemora o coordenador da prova, Paulo Silva, do Corpa. A Feira estará no Barra Shopping Sul, local da largada e da chegada da prova.

Silva também explica por que a prova de Porto Alegre atrai tanta gente e está se tornando uma das mais significativas do País. “Nosso percurso é de excelência e ficamos entre as três provas mais rápidas do mundo. Temos uma organização eficiente e a cada ano procuramos melhorar. Só não temos os maiores corredores do mundo na competição porque ainda nos falta poder aquisitivo para elevar as premiações em dinheiro”, destaca.

Ricardo Proença, da diretoria de Esporte, Recreação e Lazer da SMDS (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social), responsável pelo apoio à prova, ressalta as qualidades da competição. “O trabalho realizado pela Corpa dá à Maratona uma credibilidade que se reflete nesta expressiva procura. É um evento que se transformou na marca de Porto Alegre, por isto é fundamental que a Prefeitura esteja presente apoiando o evento. Além disso, a nossa temperatura nesta época favorece muito os atletas”. A previsão é de baixas temperaturas para o final de semana. Em 2016 fazia 1ºC na hora da largada.

Alterações no tráfego

Os bloqueios das ruas começam na madrugada do domingo e a previsão de desbloqueio total está prevista para o início da tarde do mesmo dia. As vias mais centrais da cidade não serão envolvidas. Ao todo, 125 linhas de ônibus terão seus trajetos alterados na área do evento.

Os terminais centrais da cidade não sofrerão modificações em seus atendimentos à população. Na manhã de domingo, os usuários da avenida da Legalidade deverão utilizar o Túnel da Conceição como alternativa de deslocamento. Será facilitado o acesso ao Hospital de Pronto Socorro e demais hospitais localizados nas áreas envolvidas.

As vias de lazer dos corredores de ônibus das avenidas Érico Veríssimo e Aureliano de Figueiredo Pinto ficarão desativadas durante a programação do evento. O acesso dos moradores às ruas bloqueadas terá orientação dos agentes de fiscalização de trânsito e transporte da EPTC.

Todas as linhas de transporte coletivo e seletivo deverão realizar embarque e desembarque nos pontos existentes e provisórios (paradas com pedestais) no desvio realizado.

Percurso

Largada: Av. Diário de Notícias, em frente ao portão do BarraShoppingSul, sentido zona sul, entrando à direita na altura da rotatória com a Av. Wenceslau Escobar, seguindo pela Av. Nicolau Dias de Farias, Av. Copacabana, Av. Guaíba, Av. Diário de Notícias, Av. Padre Cacique, Av. Edvaldo Pereira Paiva, Av. Augusto de Carvalho, Av. Loureiro da Silva, Av. Edvaldo Pereira Paiva, seguindo até a Rótula da Cuias, novamente Av. Edvaldo Pereira Paiva, Av. Loureiro da Silva, Av. Augusto de Carvalho, novamente Av. Loureiro da Silva, Av. Sarmento Leite, Av. Irmão José Otão, Av. Vasco da Gama, Av. Goethe, Av. Castro Alves, Av. Goethe, rua Mariante, Viaduto Tiradentes, Av. Silva Só, Av. Princesa Isabel, Av. da Azenha, Av. Érico Veríssimo, Av. Ipiranga, entrando novamente na Av. Érico Veríssimo, Av. Botafogo, Av. Praia de Belas, Av. Aureliano de Figueiredo Pinto, Av. Ipiranga, novamente a Av. Aureliano de Figueiredo Pinto, Av. Praia de Belas, Av. Borges de Medeiros, Av. Loureiro da Silva, Av. João Goulart, Av. João Manoel, Av. Mauá, Av. Pres. João Goulart, Av. Edvaldo Pereira Paiva, Av. Padre Cacique, Av. Diário de Notícias, até o local de chegada do evento em frente ao portão do BarraShoppingSul.

Comentários