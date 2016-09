Rumo ao sétimo casamento, Fábio Jr. prestigia peça com amada e casal exibe alianças de noivado

Fábio Jr. está a caminho do altar mais uma vez! O cantor de 62 anos esteve na apresentação do espetáculo “Esmeralda”, na noite de terça-feira (13), e exibiu uma aliança dourada no anelar direito, mostrando seu compromisso com a namorada, Fernanda Pascucci, com quem está há 5 anos.

O espetáculo, inspirado em obra da escritora espírita Zibia Gasparetto, está em cartaz no Teatro Gamaro, em São Paulo, e conta com músicas do pai de Cleo Pires e Fiuk. Nomes como a atriz Mara Carvalho (que estava com o filho, Bruno Fagundes, e o namorado, Carlos Martin), e a modelo e ex-jogadora Milene Domingues (que levou o amado, Rubens), também marcaram presença.

Em abril, ao participar do “Mais Você”, da TV Globo, ele falou à apresentadora Ana Maria Braga sobre a relação com Fernanda. “Estou praticamente casado! Ela é super na dela, muito discreta. Ela trabalha em um banco, rala desde às 7h”, contou ele durante o programa.

Se subir ao altar com Fernanda, será o sétimo casamento de Fábio. Em 1976, se casou pela primeira vez com Tereza de Paiva Coutinho. Em 1979, subiu ao altar com Gloria Pires, com quem teve Cleo Pires. Com Cristina Karthalian foi casado de 1986 a 1990 e teve três filhos (Krizia, Tainá e Fiuk). Com a quarta mulher, a atriz Guilhermina Guinle, ficou de 1993 a 1998. Em 2001, veio o quinto casório, desta vez com a também atriz Patrícia de Sabrit, mas a separação chegou três meses depois. Casou-se pela sexta vez em 2007, com a modelo Mari Alexandre, com quem teve Záion, e os dois se separaram em 2010.

