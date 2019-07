Russi Taylor, dubladora de Minnie Mouse, morre aos 75 anos

Na sexta-feira (26), a dubladora Russi Taylor, conhecida por dar voz à Minnie Mouse, morreu na Califórnia, nos Estados Unidos. A informação foi anunciada pela própria Walt Disney em comunicado oficial pelas redes sociais. A causa da morte não foi divulgada.

“Minnie Mouse perdeu a voz com a morte de Russi Taylor”, escreveu Bob Iger, presidente e diretor-executivo da companhia. Russi foi eleita como a voz de Minnie em 1986. Ela teve um relacionamento com Wayne Allwine, dublador do Mickey desde 1977. Os dois se casaram em 1991 e ficaram juntos até 2009, quando Allwine morreu.

Além da animação, Russi dublou outros personagens em filmes como “Babe, o Porquinho Atrapalhado”, “Os Simpsons: O Filme” e “Uma Cilada para Roger Rabbit”.

