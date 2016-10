Rússia alerta para mudanças tectônicas caso os Estados Unidos ataquem as forças sírias

A Rússia fez um alerta aos Estados Unidos afirmando que qualquer ataque apoiado pelo país contra forças do governo sírio poderá trazer repercussões para todo o Oriente Médio.

De acordo com agências de notícias russas, a porta-voz do Ministério de Relações Exteriores do país Maria Zakharova declarou que uma intervenção de forças norte-americanas contra o Exército sírio “conduzirá a terríveis e tectônicas consequências não apenas para o território da Síria, como para a região”. Zakharova disse ainda que a mudança no regime sírio criaria um vácuo que poderia ser rapidamente preenchido por terroristas de todas as linhas.

Comentários