O Ministério da Defesa da Rússia anunciou nesta quinta (19) o início da produção em série do míssil hipersônico Avangard, capaz de contornar, segundo seus criadores, qualquer sistema de defesa antimíssil. A ogiva com a qual o novo míssil está equipada pode, ao contrário das tradicionais que seguem uma trajetória balística, manobrar em altas velocidades as camadas superiores da atmosfera.

Deixe seu comentário: