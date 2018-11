Rússia bloqueia estreia de filme

O Ministério da Cultura russo cancelou o lançamento do filme “Fúria em alto-mar”, marcado para esta quinta (1º), no qual soldados dos EUA salvam o presidente da Rússia para evitar a Terceira Guerra Mundial. “A companhia distribuidora não entregou a tempo uma cópia do filme da qualidade requerida”, indicou o ministério em comunicado para justificar a proibição.

Deixe seu comentário: