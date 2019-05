Rússia convoca embaixador espanhol

O Ministério das Relações Exteriores da Rússia convocou na terça-feira (28) o embaixador da Espanha no país, Fernando Valderrama, para manifestar surpresa e decepção com declarações do primeiro-ministro espanhol interino, Josep Borrell. Em entrevista, ele afirmou que o “velho inimigo, a Rússia, volta a dizer: ‘aqui estou eu’, e volta a ser uma ameaça, e a China aparece como uma rival”.

