RÃºssia convoca nÃºmero 2 da embaixada dos EUA em Moscou

A Rússia convocou o número 2 da embaixada dos Estados Unidos em Moscou neste sábado (2), acusando os americanos de quererem inspecionar as instalações de sua missão comercial em Washington, cujo fechamento foi ordenado pela Casa Branca. O Departamento de Estado dos EUA requisitou na quinta-feira (31) o fechamento do consulado russo em San Francisco, assim como dois escritórios de apoio, um na capital Washington e outro em Nova York.

Os Estados Unidos justificaram esse fechamento em resposta à drástica redução de 755 diplomatas e funcionários, russos ou americanos, na Rússia, impostas no fim de julho por Moscou em reação às novas sanções econômicas aprovadas pelo Congresso dos EUA. “Nós convocamos o conselheiro da Embaixada dos EUA em Moscou, Anthony Godfrey. Ele recebeu uma carta de protesto sobre a vontade das autoridades dos EUA de intervenção na missão comercial russa em Washington”, disse o Ministério das Relações Exteriores da Rússia em um comunicado.

“A partir de hoje [sábado] perdemos o acesso [para a missão comercial de Washington], embora este edifício seja de propriedade do Estado russo e tenha imunidade diplomática”, disse o ministério. As autoridades dos EUA não confirmaram oficialmente que iriam realizar ações em edifícios diplomáticos russos nos Estados Unidos. De acordo com a carta dada a Godfrey, a Rússia considera as inspeções de seus edifícios diplomáticos como “ilegítimos” na ausência de representantes oficiais do Estado russo.

Essas inspeções e “a ameaça de quebrar a porta de entrada” são “um ato de agressão sem precedentes, que poderia ser usado pelos serviços secretos dos EUA para criar um ato provocador contra a Rússia com objetos comprometidos que seriam colocados” por esses mesmos serviços, de acordo com a diplomacia russa.

As relações bilaterais entre os dois países vêm se desgastando desde a campanha eleitoral do atual presidente Donald Trump. “As autoridades dos EUA devem acabar com suas violações flagrantes do direito internacional e renunciar a violar a imunidade das instituições diplomáticas russas”, disse o comunicado.

Moscou “reserva-se o direito de tomar medidas de retaliação com base na reciprocidade”, continua o documento. Em San Francisco, testemunhas disseram ter observado uma fumaça negra saindo de uma lareira do consulado russo nesta sexta. Isso foi devido a “medidas para preservar o prédio”, disse a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Maria Zajarova, sem mais detalhes. (Folhapress)