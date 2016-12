Rússia descarta atentado terrorista em queda de avião militar que matou 92 pessoas

O Ministério dos Transportes da Rússia afirmou nesta segunda-feira (26) que a queda de um avião militar russo no domingo (25), no mar Negro, aconteceu provavelmente devido a um erro do piloto ou a uma falha técnica.

O ministro Maxim Sokolov destacou, após uma reunião da comissão especial criada na véspera para investigar o acidente, que entre as principais hipóteses da tragédia “não está incluída a de ato terrorista”. A aeronave, de modelo Tupolev-155, levava 92 pessoas, entre tripulação e passageiros. O avião havia partido de Sóchi, na Rússia, rumo a Latakia, na Síria, onde os 64 membros do Coral do Exército Russo que estavam à bordo fariam uma apresentação.

O primeiro-ministro da Rússia, Vladimir Putin, decretou luto nacional. “Haverá uma investigação aprofundada na região da catástrofe e faremos tudo para fornecer o nosso apoio às famílias das vítimas”, explicou Putin. (ANSA)

