Rússia espera visita do líder norte-coreano

A Rússia espera que o líder da Coreia do Norte, Kim Jong Un, esteja em Moscou no ano que vem para um encontro com o presidente Vladimir Putin, declarou a jornalistas locais o conselheiro Yuri Ushakov, do Kremlin. Em junho, Putin havia convidado o colega de Pyongyang a participar de um fórum econômico sediado em setembro na cidade de Vladvostok, mas o ditador asiático não compareceu.

Deixe seu comentário: