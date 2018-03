A Rússia determinou a expulsão 150 diplomatas de 23 países (incluindo Estados Unidos e União Europeia) que se solidarizaram com o Reino Unido pelo envenenamento do ex-espião duplo Sergei Skripal em território britânico. A medida foi justificada com o princípio de reciprocidade, depois que 100 representantes de Moscou foram considerados “persona non grata” no exterior.

