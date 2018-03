Rússia expulsa mais de 30 diplomatas de países que apoiam o Reino Unido

Depois de expulsar 60 diplomatas norte-americanos e fechar o Consulado dos EUA em São Petersburgo, a Rússia ampliou a saída de autoridades diplomáticas do país nesta sexta-feira (30).

Representantes de 23 países, entre eles França, Alemanha, Itália, Polônia, Holanda, Croácia, Bélgica, Ucrânia, Austrália e República Tcheca, foram convocados para explicar “as medidas contra a Rússia em solidariedade ao Reino Unido” por causa do envenenamento do ex-espião russo Serguei Skripal e da filha dele, Yulia Skripal, na cidade de Salisbury, no Sul da Inglaterra.

O Ministério de Relações Exteriores da Rússia expulsou 13 diplomatas ucranianos, quatro alemães, três lituanos, dois espanhóis, dois holandeses, dois italianos, um norueguês, um croata, um finlandês e um irlandês. O governo russo ainda deu a Londres o prazo de um mês, a partir desta sexta-feira, para a redução do número de funcionários diplomáticos na Rússia, para limitar ao mesmo número de diplomatas russos presentes no Reino Unido.

Na quinta-feira (29), Moscou anunciou a expulsão de 60 diplomatas americanos, e o ministro russo das Relações Exteriores do país, Serguei Lavrov, afirmou que “as medidas de represália serão idênticas” para todos os países. Quando a Grã-Bretanha expulsou 23 diplomatas russos no início deste mês, o embaixador russo Alexander Yakovenko disse que isso representou um corte de 40% no número de funcionários da embaixada. Desde o início da crise, mais de 150 diplomatas russos tiveram que voltar para casa.

Em Londres, o Ministério de Relações Exteriores britânico descreveu a resposta russa à expulsão de diplomatas como “lamentável” e acrescentou que Moscou descumpriu a lei internacional ao envenenar um ex-espião russo e sua filha em solo britânico. “É lamentável, mas em razão do comportamento anterior da Rússia, já antecipávamos uma resposta”, divulgou um porta-voz do órgão.

De acordo com o órgão britânico, a Rússia foi flagrada descumprindo a lei internacional e a Convenção de Armas Químicas e que a ações contra o governo de Vladimir Putin refletem a preocupação internacional. Enquanto alguns países, como Alemanha, minimizaram a atitude russa, outros, como a Lituânia, condenaram a ação.

“As notícias de Moscou não são nenhuma surpresa”, disse Heiko Maas, ministro das Relação Exteriores da Alemanha. “Mesmo no clima atual, continuamos prontos para o diálogo com a Rússia e vamos trabalhar tanto na segurança europeia quanto nas relações futuras construtivas entre nossos países.”

A Alemanha tinha expulsado quatro diplomatas russos de seu território. O governo lituano reagiu e disse que a atitude da “Rússia foi desproporcional porque a Lituânia tem menos diplomatas trabalhando na Rússia do que a Rússia tem na Lituânia”.

São Petersburgo

Ao anunciar o fechamento do Consulado dos EUA em São Petersburgo, em retaliação ao fato de os americanos terem fechado a representação russa em Seattle, o governo de Moscou deu prazo até este sábado (31) para que o prédio fosse esvaziado. Assim, nesta sexta-feira, várias minivans foram vistas deixando o Consulado em São Petersburgo.

