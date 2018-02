Uma comissão especial russa focam em três frentes de investigação sobre a queda do avião comercial da companhia Saratov Airlines que deixou 71 mortos no domingo (11): as condições climáticas gélidas, erro humano e condição técnica. Oficialmente, nenhum sinal de problemas foi recebido da equipe do Antonov An-148 até seu desaparecimento dos radares.

