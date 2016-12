RÃºssia pode expulsar 35 diplomatas americanos em resposta Ã s sanÃ§Ãµes

A Rússia anunciou nesta sexta-feira (30) o plano de expulsar 35 diplomatas americanos e proibir os funcionários dos Estados Unidos de usarem a “datcha” (casa de veraneio russa) e um depósito em Moscou, em retaliação às sanções de Washington, informaram as agências russas.

O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, foi citado pelas agências dizendo que havia proposto as medidas ao presidente Vladimir Putin. “O ministério das Relações Exteriores propôs ao presidente russo declarar persona non grata 31 diplomatas da embaixada dos Estados Unidos em Moscou e quatro diplomatas do consulado geral americano em São Petersburgo”, disse Lavrov em um discurso na televisão.

Lavrov afirmou que a Rússia não vai deixar as sanções sem resposta e que as alegações de que o país interferiu nas eleições americanas não tinham fundamento. Mais cedo, as agências reportaram que o primeiro-ministro russo Dmitry Medvedev afirmou, também nesta sexta, que o presidente Barack Obama está terminando seu mandato em uma “agonia anti-Rússia”.

As declarações foram feitas um dia depois de o governo americano impor sanções a Moscou em resposta ao ataque de hackers aos servidores do Partido Democrata, que resultou no vazamento de quase 20 mil e-mails e na renúncia de Debbie Wasserman Schultz, presidente do partido – a suspeita é de que o governo russo quis interferir no processo eleitoral para a presidência dos Estados Unidos.

“É lamentável que o governo Obama, que começou restaurando nossos laços, esteja terminando seu mandato em uma agonia anti-Rússia “, disse Medvedev em sua página no Facebook.

Os alvos da medida americana foram funcionários do governo russo e serviços de inteligência do país. O Departamento de Estado deu 72 horas para 35 diplomatas russos e suas famílias deixarem o país. (Folhapress)

Comentários