O Ministério da Defesa da Rússia afirmou nesta sexta-feira (16) que um ataque aéreo russo na Síria pode ter matado o líder do Estado Islâmico Abu Bakr al-Baghdadi. A coalizão liderada pelos Estados Unidos ainda não conseguiu confirmar a informação.

O ataque foi feito em 28 de maio em Raqqa, cidade que é o principal reduto do grupo terrorista na Síria, de acordo o ministro Sergei Shoigu. O alvo do bombardeio era um encontro de líderes do Estado Islâmico. “Informações que estão sendo checadas por diversos canais indicam que o líder do Estado Islâmico Abu Bakr al-Baghdadi, que foi eliminado pelo ataque aéreo, também estava participava do encontro”, informou o ministério.

Raqqa e Mossul, no Iraque, são as capitais do Estado Islâmico e estão sob intenso ataque de diversas forças de segurança. Raqqa está quase cercada por uma coalizão de grupos sírios, curdos e árabes, e as forças iraquianas já retomaram a maior parte de Mossul, cidade que havia sido conquistada pelo grupo terrorista em junho de 2014.

Com a conquista da cidade, al-Baghdadi se declarou “califa” (líder de todos os muçulmanos). O vídeo do líder do Estado Islâmico vestido com mantos clericais negros declarando seu califado, do púlpito da Grande Mesquita de Al-Nuri, é sua última imagem pública.

Recompensa de US$ 25 milhões

Caso a morte de al-Baghdadi se confirme, será um grande triunfo da Rússia, que intervém na guerra civil síria e defende o ditador Bashar al-Assad, e um revés para os Estados Unidos, que oferecia uma recompensa de US$ 25 milhões (mais de R$ 80 milhões) para levá-lo à Justiça.

O programa de recompensas de contraterrorismo do Departamento de Estado dos EUA ofereceu os mesmos US$ 25 milhões por Osama bin Laden e pelo falecido presidente iraquiano Saddam Hussein, e ainda oferece o valor para quem denunciar o sucessor de Bin Laden na Al Qaeda, Ayman al-Zawahiri.

Abu Bakr al-Baghdadi

Nascido com o nome de Ibrahim al-Samarrai, al-Baghdadi é um iraquiano de 46 anos que rompeu com a Al Qaeda em 2013, dois anos após a captura e morte do líder do grupo, Osama bin Laden. Ele cresceu em uma família religiosa, estudou teologia islâmica em Bagdá e se uniu à insurgência salafista jihadista em 2003, o ano da invasão dos Estados Unidos ao Iraque.

O terrorista foi capturado pelos norte-americanos, que o soltaram cerca de um ano mais tarde por considerá-lo na época um civil, não um alvo militar.

Afeganistão

Tora Bora, o reduto nas montanhas do Afeganistão que já foi a fortaleza de Osama bin Laden, caiu nas mãos do Estado Islâmico na manhã de quarta-feira (14), dando aos extremistas uma significativa vitória estratégica e simbólica, segundo autoridades afegãs e moradores locais.

Combatentes talibãs que haviam anteriormente controlado o extenso complexo de cavernas e túneis fugiram durante a noite depois de um ataque do EI que durou uma semana, segundo moradores de aldeias que deixavam a região na quarta-feira.

