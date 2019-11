Rússia promete acelerar a derrubada de embargos à carne brasileira

Em reunião no Palácio do Planalto na quinta-feira (14), o presidente da Rússia, Vladimir Putin, prometeu a Jair Bolsonaro que enviará fiscais ao Brasil para avaliar frigoríficos e acelerar a derrubada de embargos sobre a carne brasileira.

A Rússia fez restrições à carne do Brasil em 2017 por alegações de uso do aditivo ractopamina. O governo russo começou a retirada dos embargos no final do ano passado.

Segundo fontes presentes na reunião, os presidentes não trataram da crise na Venezuela e na Bolívia. Os governos do Brasil e da Rússia têm posições antagônicas sobre o tema. No caso da Venezuela, Putin apoia o presidente Nicólas Maduro, e o Brasil reconhece Juan Guaidó, que se autoproclamou presidente. Em relação à Bolívia, os dois divergem em relação à instabilidade que levou à renúncia de Evo Morales.

O governo russo teria ainda demonstrado interesse em participar do leilão sobre Angra 3 e em aumentar as vendas de agrotóxicos ao Brasil.