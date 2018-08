A Rússia realizará no próximo mês os maiores exercícios de guerra do país em quase quatro décadas, afirmou o ministro de Defesa russo, Sergei Shoigu, nesta terça-feira (28), ao anunciar uma enorme simulação militar que também envolverá os Exércitos da China e da Mongólia. A simulação, chamada Vostok-2018 (Oriente-2018), acontecerá no centro e leste da Rússia.

