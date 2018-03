Nessa sexta-feira, o Banco Central da Rússia reduziu em 0,25 ponto percentual a sua principal taxa de juros, que passou de 7,5% para 7,25%. A decisão levou em conta aspectos como o recorde de inflação baixa, que não deve passar de 4% neste e no próximo ano. Segundo analistas, o corte ficou em sintonia com as expectativas do mercado. Já o PIB russo crescerá até 2% em 2018.

