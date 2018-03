Desfalcada do astro Neymar, a Seleção Brasileira entra em campo para enfrentar a Rússia às 13h (no horário de Brasília) desta sexta-feira (23), em Moscou. O amistoso será disputado no Estádio Luzhniki, palco da final da Copa do Mundo, que será realizado no dia 15 de julho.

